Трое заключенных сбежали из колонии в Красноярском крае

Управление ФСИН по Красноярскому краю объявило вознаграждение за информацию о местонахождении трех сбежавших из колонии в поселке Миндерла Сухобузимского района, сказано на сайте ведомства.

«30 июня на участке колонии поселения ИК-16, расположенном в поселке Миндерла Сухобузимского района, во время вечерней проверки обнаружено отсутствие троих осужденных», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что осужденные отбывали наказание по статьям «Кража» и «Угон», двое из них были осуждены на пять лет лишения свободы, один - на четыре года за кражу. За информацию об их месте нахождения управление ФСИН по региону обещало вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что заключенные могут находиться в любом населенном пункте края, они опасны и легко входят в доверие.