Похолодание придет в Москву на следующей неделе

Будущая неделя в Московском регионе будет прохладной, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

По его словам, в ночь на 2 июля через Московскую область пройдет фронтальный раздел, утром будут грозы, а в понедельник столбики термометров не покажут больше 22-23 градусов тепла. Ожидается небольшой дождь.

Как отметил синоптик, в последующие дни ожидается переменная облачность. Ночные температуры составят около 12 градусов, дневные - около 20 градусов тепла.

«Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее», - добавил Вильфанд.

При этом, как сказал метеоролог, на предстоящей неделе осадки будут несильными и кратковременными.