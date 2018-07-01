Израиль перебросил танки и артиллерию на границу с Сирией

Израильская армия перебросила дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на границу с Сирией. Мера связана с возобновлением боевых действий на территориях, граничащих с еврейским государством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, как отметили в армии Израиля, усиление группировки не приведет к вмешательству в ситуацию в САР. Отмечается, что войска прибыли на место дислокации утром 1 июля.

«Войска этим утром были развернуты в рамках мер предосторожности и повышения боеготовности в свете событий на Голанских высотах на территории Сирии. Решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами», - заявили в минобороны Израиля.

В Армии обороны Израиля потребовали от соседней страны соблюдения договоренностей о разъединении 1974 года, предусматривающих создание на Голанских высотах демилитаризированной зоны и присутствия там миротворцев ООН. Военные уточнили, что их реакция будет жесткой на случаи посягательства на суверенитет Израиля и угрозы его жителям.