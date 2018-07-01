Библиотеки в Москве раздадут десятки тысяч книг

Московские библиотеки готовы раздать десятки тысяч списанных книг любому желающему, сказано в сайте knigi.bibliogorod.ru.

Граждане могут получить списанную литературу из библиотек после регистрации на сайте и бронирования нужного издания из списков. Затем нужно будет приехать в библиотеку с документами и забрать книги.

Отмечается, что новинок среди списанных книг нет, но можно найти очень любопытные вещи - редкие издания и классику. В прошлые раздачи книг желающие отхватили редкие тома из собрания сочинений Достоевского, Пушкина различных годов выпуска, а также непереиздававшиеся произведения Александра Грина и Лидии Гинзбург.