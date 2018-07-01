В России появились новые дорожные знаки

В России с 1 июля вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), согласно которой, в частности, в России вводятся новые дорожные знаки.

Теперь автомобили, чей экологический класс будет ниже указанного на информационной табличке знака 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», не смогут проезжать в зону действия этого знака.

Экологический класс указан в документах на машину. За исполнением закона будут следить инспекторы и дорожные камеры.

Отмечается, что нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой и не коснутся служебного транспорта полиции, вооруженных сил, пожарной и аварийно-спасательной служб, машин скорой помощи.

По данным издания «Коммерсант», штраф за несоблюдение требований знаков составит около 500 рублей, однако официальных разъяснений на этот счет от ГИБДД пока не поступало.

О нововведениях стало известно еще в июле прошлого года, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Также с июля в России в тестовом режиме стартует система оформления электронных паспортов транспортных средств на автомобили. Переход на полностью электронные ПТС перенесен на 1 ноября 2019 года.