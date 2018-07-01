США и Украина проведут совместные морские учения Sea Breeze - 2018

На следующей неделе на Украине начнутся совместные с США морские учения Sea Breeze - 2018, сообщил глава минобороны Незалежной в своем обращении по случаю Дня ВМС Украины 1 июля. Об этом говорится на сайте украинского оборонного ведомства.

«Учения станут экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением», - отметил Полторак.

По его словам, войска Украины продолжают переходить на стандарты НАТО, которые можно будет увидеть на боевых маневрах с кораблями стран альянса, посещающими Одессу.

Полторак добавил, что на Украине укрепляется система базирования военных сил на юге страны, в частности строится новая база для морской пехоты. Южная военно-морская база реконструируется, после чего будет активизирована деятельность на азовском направлении.

В начале года на Украине вступил в силу закон, который разрешает допуск подразделений ВС других государств, в частности Соединенных Штатов, на территорию страны в 2018 году для участия в учениях.