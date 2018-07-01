Рэпер Smoke Dawg застрелен в Канаде
21-летний исполнитель скончался в больнице от полученных в перестрелке ранений.
Фото: smokedawg / Instagram
Рэпер Smoke Dawg погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщает The Independent. Еще два человека – мужчина и женщина - с многочисленными ранениями находятся в больнице после перестрелки.
В полиции подтвердили, что в результате инцидента в Энтертейнмент Дистрикт пострадали три человека, один из них скончался позже в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии.
Друзья рэпера приносят свои соболезнования в связи с его кончиной в соцсетях.
«Смоки погиб, пусть мои молитвы дойдут до него в раю», - написал его друг под ником Mustafa The Poet в Twitter.
Подозреваемые скрылись с места преступления, полиция ведет поиск злоумышленников.