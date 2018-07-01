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Пассажиры загоревшегося поезда на Украине выпрыгивали из окон

Василиса Морозова
14:54 01.07.2018
В городе Коломыя в Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд. Инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь – Коломыйская.
Видео: dtp.kiev.ua / Facebook

Пассажирский поезд загорелся на ходу в Ивано-Франковской области, в результате чего пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, сообщает «ДТП.Киев» в Facebook.

Возгорание произошло в Коломые. Отмечается, что загорелись три вагона, один из которых выгорел полностью. Весь поезд окутало дымом и пассажирам нечем было дышать, поэтому они стали выбираться из полыхающего транспортного средства через окна.

«Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли. На месте работали сотрудники ГосЧС и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания», - говорится в сообщении в соцсетях.

При этом в результате происшествия никто не пострадал.  

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