Опубликовано новое видео взрыва японской космической ракеты

Опубликовано новое видео взрыва японской ракеты-носителя в районе города Таики на острове Хоккайдо.

На кадрах видно, как ракета разрывается сразу после пуска, не пролетев и нескольких секунд. Пожар, начавшийся на стартовой площадке, был оперативно потушен, пострадавших нет.

Частная японская ракета МОМО космической компании Interstellar Technologies поднялась в воздух на несколько десятков метров, однако затем из двигателя пошел черный дым и ракета рухнула прямо на стартовую площадку.

Это вторая попытка компании вывести в космос летательный аппарат. В июле 2017 года Interstellar Technologies также попыталась запустить ракету МОМО, однако ее полет прервался через 80 секунд после запуска. Носитель упал в Тихий океан.