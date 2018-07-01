Удерживавший женщину в магазине в Москве злоумышленник задержан

Мужчина, насильно удерживавший сотрудницу магазина на Большой Академический улице, задержан. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

В операции по задержанию злоумышленника участвовали полицейские и сотрудники Росгвардии. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

Сама женщина получила незначительные травмы, добавили в МВД. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.