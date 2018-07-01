Боец MMA не захотел побеждать своего кумира и симулировал сердечный приступ

Американский боец MMA Джонатан Айви в поединке с Трэвисом Фултоном схватился за бок, после чего повалил соперника на пол, несколько раз ударил, но доводить бой до победы не стал. Видео было опубликовано в микроблоге Twitter пользователя Caposa.

На кадрах видеозаписи видно, как после удара Айви хватается за бок. Как заявил пользователь Caposa, боец таким образом изобразил сердечный приступ тем самым отвлек соперника. Обманув Фултона, Айви повалил его и начал добивать. Боец не смог довести дело до конца. Айви перестал бить соперника, не дожидаясь команды рефери, после чего сам три раза постучал по полу, осуществив сдачу поединка.

Пользователь Caposa предположил, что Айви не смог избить своего кумира. Комментаторы боя оценили случившееся проявлением уважения.