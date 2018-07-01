Опять за старое: Порошенко размечтался поднять над Севастополем украинский флаг

Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, пообещал, что украинский флаг будет водружен в бухтах Севастополя.

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», - написал глава Незалежной на своей странице в Facebook.

Украинский лидер также пожелал военнослужащим «решимости и настойчивости».

Это не первое нелепое заявление Порошенко, желающего поднять украинский флаг в Севастополе. Так, 9 июня он поздравил севастопольцев с Днем города и заявил, что там будут подняты флаги Украины под звуки гимна Незалежной. Жители города-героя высмеяли украинского президента, заявив, что он неадекватно воспринимает реальность и упрекнули Киев в несерьезности и бессодержательности.

Крым является российским регионом с марта 2014 года, когда за воссоединение с Россией проголосовали абсолютное большинство местных жителей. Несмотря на это, Украина продолжает безосновательно считать полуостров своим.