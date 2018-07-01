В Грузии автобус с туристами упал в овраг

На Гомборском перевале трассы Тбилиси-Телави в Грузии произошла авария, в результате которой пострадали шесть туристов.

Автобус марки Suzuki ехал по перевалу и, по невыясненным причинам, упал в овраг с высоты нескольких метров.

По информации Interpressnews, в аварии пострадали российские туристы, они получили ранения, их на машинах скорой помощи направили в Телавскую городскую больницу. Данные о состоянии их здоровья уточняется.

Издание Rustavi2 заявляет, что в ДТП пострадали шесть туристов из Белоруссии.

На месте ДТП работают спасатели и следователи. Движение на участке трассы было перекрыто.