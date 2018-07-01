В России повысили акцизы на сигареты

С 1 июля в России повышается ставка акциза на сигареты и папиросы. Рост составляет 10%, с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук, что приведет к удорожанию конечного продукта.

Так, по данным Росстата, сегодня средняя цена пачки сигарет в целом по стране достигает 93 рублей. С ростом ставки она может перевалить отметку в 100 рублей.

Акциз включает фиксированную часть и адвалорную составляющую (процент от максимальной розничной цены). Второй компонент остается на прежнем уровне – 14,5 % расчетной стоимости, но составляет не менее 2,335 тысячи рублей за тысячу штук, пишет «Интерфакс».

Очередное повышение запланировано на 1январь следующего года - до 1890 рублей за тысячу штук (+ 14,5 % расчетной стоимости), затем в 2020-м году – до 1,966 тысячи рублей.

С первого июля россиян ждут и другие изменения. Так, сегодня начал официально действовать «пакет Яровой», вступили в силу новые поправки ПДД, выросли тарифы ЖКХ.