Минобороны США тайно изменило свои цели и задачи

Пентагон на своем сайте изменил положение о целях и задачах ведомства, не сделав при этом официального заявления. Об этом сообщает издание Task & Purpose.

Ранее Минобороны Соединенных Штатов позиционировало себя как «средство предоставления ВС для сдерживания войны и защиты безопасности страны». Данное описание до сих пор значится в разделе «Информация о ведомстве» на сайте Пентагона. Но на главной странице указано о другой миссии американского оборонного ведомства.

На сайте говорится, что миссия Минобороны состоит в том, чтобы обеспечить Соединенные Штаты «смертоносными силами» для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом.

При этом в стратегии Пентагона сказано о том, что с января прошлого года ее текст не обновлялся.

Издание отмечает, что такое изменение смотрится значительным на фоне политики американского президента Дональда Трампа и предполагает, возможно, более агрессивный подход к вопросу нацбезопасности. Журналисты указывают на то, американское Минобороны, судя по всему, вносило правки «по-тихому и с небольшой поспешностью».