В сирийской Думе открылся детский парк аттракционов

В сирийском городе Дума, ранее освобожденном от боевиков, 1 июля открылся детский парк аттракционов. Событие стало по-настоящему знаковом для этого населенного пункта, который за семь лет боевых действий был почти разрушен.

Аттракционы в парке поставили те же самые, какие были тут до начала войны.

Владелец парка пообещал, что на следующей неделе их будет добавлено еще несколько, а также похвалил местные власти, которые активно восстанавливают мирную жизнь в городе.