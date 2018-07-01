В МВД сообщили о захвате заложника в продуктовом магазине в Москве

Неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудника магазина в Москве. Инцидент произошел утром 1 июля на Большой Академической улице.

Как сообщили в столичном ГУ МВД, на место ЧП прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

«Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», - добавили в МВД.

По информации ТАСС, инцидент произошел в магазине «Дикси». Mash добавляет, что на сотрудника торговой точки напал пьяный мужчина с ножом, который пытался украсть товар.