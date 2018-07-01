Почти 50 человек погибли при падения автобуса в ущелье в Индии

В северном индийском штате Уттаракханд с высоты 200 метров упал в ущелье рейсовый автобус, сообщает India TV. Транспортное средство разорвало на две части.

Трагедия произошла утром, 1 июля, погибли не менее 47 человек. Автобус, рассчитанный на 28 пассажиров, был перегружен, в нем находились около 50 человек. Некоторые пассажиры были доставлены в больницу, но спасти их врачам не удалось.

На месте аварии работают экстренные службы. Полиция расследует причины произошедшего.