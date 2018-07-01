Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море. Об этом сообщает Yonhap.

Примечательно то, что поездки по острову он совершал на автомобиле Lada Priora.

На снимке, опубликованном агентством, видно, что лидер КНДР сидит на заднем сиденье старенькой Lada Priora зеленого цвета.

На других кадрах запечатлено, как Ким Чен Ын общается с военными. Кроме того, фотокорреспонденту Yonhap удалось сделать снимок, как глава КНДР проводит инспекцию на лодке.