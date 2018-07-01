СМИ: совет по закупкам Индии одобрил соглашение о покупке С-400

Совет по оборонным закупкам Индии под председательством главы Минобороны страны Нирмалы Ситхараман одобрил соглашение о покупке российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Times of India, ссылаясь на источники.

По информации издания, на заседании совета были одобрены «незначительные отступления» к документу, обсуждавшиеся во время недавних переговоров с Россией.

Как заявил источник The Times of India, дело о закупке С-400 теперь направляется в Минфин на утверждение и в возглавляемый премьером Комитет по безопасности для окончательного одобрения.

Он добавил, что после этого высшему политическому руководству Индии надо будет определиться со сроками подписания фактического контракта.

Ранее сообщалось, что Индия собирается приобрести С-400 на шесть миллиардов долларов, это станет крупнейшей в мире экспортной поставкой средств противовоздушной обороны.