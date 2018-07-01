На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв

Украинские силовики подорвали газораспределительную станцию в Новоазовском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В результате тысячи жителей с обеих сторон линии соприкосновения остались лишены «голубого топлива». Взрыв ГРС произошел субботу в районе 23:00. Подачу газа обещают восстановить в течение суток.

«Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа», - сообщает «Донецкое агентство новостей».

Сейчас район, где произошел взрыв газа, находится под обстрелом Вооруженных Сил Украины. Силовики ведут огонь из минометов, АГС и стрелкового оружия, чтобы спровоцировать ополченцев на ответные действия.

Командование ДНР обратилось к миссии ОБСЕ с просьбой зафиксировать данные факты нарушения перемирия бойцами ВСУ и повлиять на командование украинской армии.