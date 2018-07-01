Праздник «Крылья Востока» впервые прошел в Приморье

Грандиозное световое шоу - праздник «Крылья Востока» - впервые состоялось в Приморье. Бухта Золотой рог во Владивостоке превратилась в разноцветную палитру световых лучей и фонтанов.

Зрители шоу смогли увидеть вспыхивающие над водой трехмерные проекции, а Золотой мост в тумане превратился в поистине сказочное зрелище: в качестве экрана для светового шоу использовали и плавучие доки «Дальзавода».

Гостям праздника показали целый фильм о путешествии выпускника по миру профессий - на воде, земле и в воздухе. Кульминцией праздника стало величавое появление легендарной «Паллады».