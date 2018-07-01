Двадцатишестилетний хоккеист вместе с женой и тремя детьми погиб в ДТП

В Канаде хоккеист клуба местной лиги Sask Valley Hockey League (SVHL) Трой Гаспер разбился в дорожно-транспортном происшествии. Вместе с ним погибла его жена и трое детей.

Трагедия произошла в провинции Саскачеван, сообщает журналист Бриан Мунз в своем аккаунте в Twitter.

Автомобиль кандаского форварда, за рулем которого сидела пожилая женщина, врезался во внедорожник. На месте аварии произошел пожар. Водитель внедорожника также погиб.

Двадцатишестилетний хоккеист Трой Гаспер выступал за клубы канадской лиги «Мусс Джо» и «Хамболт».