В Татарстане рыбак упал с 50-метрового обрыва и выжил

Приехавший на рыбалку в Татарстан житель Ульяновской области упал с 50-метрового обрывистого берега и остался жив. Об этом сообщил «Звезде» руководитель объединенной пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Министерства по делам ГО и ЧС республики Андрей Родыгин.

По его словам, в Камско-Устьинском районе между селами Сюкеево и Кирельское с 50-метровой высоты обрывистого берега Волги упал мужчина 1958 года рождения, житель Ульяновской области.

В ходе спасательных работ пострадавший был найден на берегу, его уложили в иммобилизирующие носилки и на лодке ГИМС доставили на берег рядом с селом Сюкеево. Позже мужчину доставили в ЦРБ, врачи поставили ему предварительный диагноз: перелом ребер и сильные ушибы.