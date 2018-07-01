Град величиной с кулак повредил две тысячи домов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае после экстремальной жары выпал град, сообщает региональное ГУ МЧС. Сразу в нескольких районах он был величиною с кулак.

Огромные градины за считаные минуты засыпали приусадебные участки, побив урожай и оставив серьезные вмятины на десятках автомобилей. Сильно повреждены почти две тысяч домов. Град сопровождался шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду.

Не обошла непогода стороной и столицу. Проливной ливень распугал зрителей, наблюдавших за выступлениями конных караулов на Красной площади. Дождь был хоть и сильным, но недолгим.

На юге Москвы Порыва ветра валили деревья и срывали рекламные щиты. Ливень вперемешку с градом был таким сильным, что напора не выдержали стены аэропорта Внуково. Вода сплошным потоком стекала с крыши, заливая внутренние помещения. Задержаны несколько рейсов.