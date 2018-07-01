Вплавь до Владивостока: пловцы из Приморья покорили Амурский залив

К 80-летию Приморского края во Владивостоке состоялся шестой по счету Международный марафонский заплыв «Амурский залив – 2018». Более 100 человек решились преодолеть дистанцию в 12 километров, несмотря на сильный ветер и течение.

Уже по одежде можно определить, кто отважился штурмовать Амурский залив: в камуфлированных гидрокостюмах – подводные охотники, в гладких и ярких – профессиональные спортсмены, в одних только плавках и шапочках – моржи. А, вот, команда представителей средств массовой информации называется «СМИшарики».

Участники акции стартовали с полуострова Песчаный В Хасанском районе. Их цель - доплыть до водной станции ЦСКА во Владивостоке. Расстояние огромное, поэтому за полгода до заплыва специалисты проверяют готовность пловцов.

Заплыв становится с каждой минутой становится все экстремальнее для участников. На них действует не только течение, но и достаточно сильный ветер. Волна сносит в сторону, приходится буквально забираться на ее гребень, чтобы разглядеть следующий ориентир, определиться куда плыть.

Уже шестой год подряд заплыв организует Федерация подводного спорта Приморского края. Из междусобойчика подводных охотников мероприятие выросло в главные соревнования региона на открытой воде. В пути спортсменам дают воду, восстанавливают силы быстрыми углеводами.

Победителя встречают на набережной Владивостока. Им стал мастер спорта по плаванью Павел Комаров - вода температурой в 16 градусов его не испугала.

«Долго, сложно, волна большая тебя болтает, непонятно, куда плыть. Голова кружится», - рассказывает он.

Примерно четверть участников не осилили дистанции. «СМИшарики» старались как могли, но до финиша добрались лишь двое.