Эксперты назвали самый быстрый в мире автомобиль

Эксперты издания «Автоновости дня» составили рейтинг самых быстрых в мире машин.

Первое место в рейтинге занял гиперкар Hennessey Venom F5. Максимальная заявленная скорость автомобиля составляет 484 км/ч. Но, как отмечают эксперты, официально зарегистрированных заездов еще не было. Машина оснащена 7,4-литровым турбомотором, мощность которого составляет 1600 лошадиных сил.

На второй позиции списка - Koenigsegg Agera RS, который способен развить скорость до 447 км/ч. Замыкает тройку лидеров Hennessey Venom GT, его максимальная скорость равна 434 км/ч.

На четвертом месте рейтинга оказался Bugatti Veyron Super Sport с показателем 431 км/ч. Пятую позицию в топе самых быстрых занял Bugatti Chiron с результатом 420 км/ч.