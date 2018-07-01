В России заработали электронные паспорта автомобилей

В России 1 июля приступили к оформлению электронных паспортов транспортных средств (ПТС), сообщили в АО «Электронный паспорт».

Пока система действует в тестовом режиме, а уже с 1 ноября 2019 года планируется перейти на нее полностью. Переход будет постепенным, поначалу большая часть автомобилей будет продаваться с бумажными ПТС.

Первыми электронные документы начнут выдавать крупные автоконцерны, которые сами будут оформлять паспорта на транспортные средства без участия автовладельцев.

При этом владельцам авто с бумажными паспортами могут ими пользоваться, их использование не ограничено никакими сроками, а обязательного обмена на документы нового типа не требуется.

В июне Госдума повысила государственную пошлину за оформление электронных паспортов с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Также в России с 1 июля начала действовать новая редакция ПДД, в которую вошли дополнительные знаки.