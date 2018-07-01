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Меня не отравили и не убили: английский фанат пристыдил британские СМИ за ложь о России

Александра Арсентьева
08:37 01.07.2018
Британские СМИ до начала турнира публиковали материалы, которые затрагивают тему проблем, с которыми могут столкнуться иностранные фанаты на ЧМ-2018 в России.
Меня не отравили и не убили: английский фанат пристыдил британские СМИ за ложь о России
Фото: Matteo Ciambelli / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Фанат сборной Англии Мэтт Мэйбери вернулся с чемпионата мира по футболу, который проходит в России и в своем микроблоге Twitter раскритиковал британские СМИ.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили», - написал он.

Мэйбери добавил, что за явную пропаганду против россиян британским медиа должно быть стыдно.

«Абсолютно классная страна», - отметил футбольный болельщик.

Британские СМИ до начала турнира публиковали материалы, которые затрагивают тему проблем, с которыми могут столкнуться иностранные фанаты на ЧМ-2018 в России, и призывали подданных Соединенного Королевства не ездить на турнир. Но британцы на территории России чувствовали себя отлично.

Газета The Independent сообщила, что в полиции Соединенного Королевства признали, что опасения о возможных потасовках между посетившими чемпионат мира болельщиками сборной Англии и «российскими хулиганами» необоснованны.

Издание Guardian признала, что болельщики, прибывшие на мундиаль, вернутся домой с хорошими воспоминаниями, изменив свое мнение на страну-хозяйку чемпионата.

Сборная Англии в четверг уступила команде Бельгии в своем заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 со счетом 0:1. В 1/8 финала англичане сразятся с командой Колумбии. Игра состоится 3 июля на московском стадионе «Открытие Арена».  

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