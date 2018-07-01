С 1 июля коммунальные тарифы вырастут до 6%

С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране рост вносимой платы составит 4%, однако показатели будут варьироваться в зависимости от региона.

Согласно постановлению правительства, сильнее всего тарифы в платежке за коммуналку поднимутся в Санкт-Петербурге и Якутии – по 6%. До 5,9% вырастет плата в Башкортостане и Кемеровской области, передает «Российская газета».

В Дагестане, Кабардино-Балкарской республике и Псковской области прирост составит около 3,3%, а в Новосибирской области – до 3%..

Директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева утверждает, что в ряде случаев повышение тарифов будет согласовываться с региональными властями.

«Региональный регулятор, или служба по тарифам, или региональный энергетический комитет устанавливают конкретные тарифы для каждого отдельного вида услуг, для каждого отдельного предприятия», - приводит издание ее слова.

В России ежегодно повышают плату на коммунальные услуги. В прошлом году их рост составил 4,9%.