Игрок сборной Марокко стал участником ДТП со смертельным исходом

Полузащитник немецкого клуба Schalke и сборной Марокко по футболу Амин Харит, который принимал участие в ЧМ-2018, попал в аварию со смертельным исходом.

Как сообщает издание Die Welt, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, случилось в Марокко, куда футболист вернулся после вылета своей сборной с чемпионата мира.

По словам спортивного директора Schalke Кристиана Хайделя, Харит был за рулем машины, но футболист не является виновником аварии.