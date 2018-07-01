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Игрок сборной Марокко стал участником ДТП со смертельным исходом

Александра Арсентьева
07:14 01.07.2018
ДТП, в результате которого погиб человек, случилось в Марокко, куда футболист вернулся после вылета своей сборной с ЧМ-2018.
Игрок сборной Марокко стал участником ДТП со смертельным исходом
Фото: Elmar Kremser / SVEN SIMON / Globallookpress

Полузащитник немецкого клуба Schalke и сборной Марокко по футболу Амин Харит, который принимал участие в ЧМ-2018, попал в аварию со смертельным исходом.

Как сообщает издание Die Welt, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, случилось в Марокко, куда футболист вернулся после вылета своей сборной с чемпионата мира.

По словам спортивного директора Schalke Кристиана Хайделя, Харит был за рулем машины, но футболист не является виновником аварии.

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