СМИ рассказали, почему Запад боится встречи Путина и Трампа

Если президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться, то на Западе многие лишатся политически удобного образа Москвы как «извечного врага», поэтому неудивительно, что многие в США и в некоторых странах Европы активно препятствуют переговорам двух лидеров. Об этом сообщил обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

По мнению автора, ранее планы организовать саммит президентов двух государств получили бы поддержку и понимание. Но уже второй раз за год (после встречи Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном) реакция большинства западных стран оказывается практически противоположной.

«С каких пор военное противостояние (Сирия), нерешенные региональные конфликты (Украина) и препирательства (недоказанные утверждения о помощи России Трампу) стали предпочтительнее личной встречи, которая может ослабить напряженность между Западом и Востоком? Ей не нужно быть ни драмой, ни предательством западного мира, а простым началом процесса, который сможет сохранить жизни и укрепить международную безопасность», - заявил обозреватель.

Как считают в Европе, разговоры двух президентов о «мире» могут уничтожить выгодный образ Российской Федерации как постоянного врага. Учитывая факт, что ЧМ-2018 развеял «грозные» предупреждения Запада о поездках в РФ, выходит, что если вдобавок к этому президенты смогут прогнать «призрака новой холодной войны», то ситуация может принять негативный оборот, заявил Дежевски.

По мнению автора материала, у Путина и Трампа много тем для разговора. Также имеются «смутные очертания» будущих соглашений, способные сделать мир безопаснее. С Россией, как и с КНДР, Трамп делает упор на некоторые взаимоотношения, в которых перемена атмосферы возможно изменит многое другое. Саммит с Ким Чен Ыном продемонстрировал возможность снизить напряженность в регионе, а также ускорить развитие экономики Северной Кореи. Проблески чего-то похожего, только несколько больших масштабов можно будет увидеть, если президенты России и США решат поладить.

Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это первая полноформатная встреча президентов двух государств, которая не привязана к саммитам. Год назад российский и американский лидеры впервые встретились в Гамбурге на полях G20, через несколько месяцев они кратко пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме.