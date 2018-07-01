СМИ: В КНДР не намерены полностью отказываться от ядерного оружия

Власти Северной Кореи не намерены полностью отказываться от ядреного арсенала и рассматривают способы скрыть количество своих боеголовок а также военные объекты по разработке вооружений.

К такому выводу пришли спецслужбы Соединенных Штатов на основании своих данных, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что после саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который состоялся 12 июня в Сингапуре, стало известно, что КНДР не планирует полностью реализовать соглашение о денуклеаризации полуострова.

В КНДР считают, что разведка США не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Американские спецслужбы еще год назад считали, что у КНДР имеется в распоряжении 65 боеголовок, однако в Пхеньяне утверждают, что их гораздо меньше.