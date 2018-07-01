Роналду оценил уровень ЧМ-2018 в России

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду оценил уровень Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Об этом сообщает телеканал Globo.

Роналду отметил, что приятно удивлен отличной организацией турнира. Футболист подчеркнул, что у него ни разу не возникло вопросов относительно безопасности и структуры соревнований.

«Турнир был прекрасно структурирован, очень много внимания уделили вопросам безопасности. Я чувствовал себя счастливым здесь», - сказал португалец.

Он добавил, что выступление сборной Португалии завершилось не так, как ему хотелось бы, однако этот момент он к организации турнира не относит. Роналду добавил, что сборная Португалии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой и намерена продолжать выигрывать в будущем.

Встреча Португалии и Уругвая в плей-офф закончилась поражением для команды Роналду. Уругваец Эдинсон Кавани забил два мяча в ворота соперников, португальцы ответили только одним голом в исполнении Пепе.