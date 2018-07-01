В России 1 июля вступил в силу пакет Яровой

Начиная с первого июня, на территории России начинают действовать антитеррористические поправки, известные как «пакет Яровой». Поправки касаются операторов сотовой связи и Интернет-провайдеров, которые отныне обязуются хранить записи и переписки пользователей, а также их фото и видео на протяжении последующих шести месяцев.

Владимир Путин подписал пакет законов антитеррористической направленности по хранению информации еще в июле 2016 года. Однако полное вступление в силу «пакета Яровой» было отложено до настоящего момента.

Начиная уже с первого октября, интернет-трафик будет храниться 30 суток, последующие пять лет это время будет увеличиваться на 15% ежегодно.

Хранящаяся информация будет предоставляться спецслужбам по запросу в случае обнаружения подозрительной активности, что посодействует устранению вероятной угрозы заблаговременно.