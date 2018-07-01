Король Салман пообещал Трампу увеличить нефтедобычу

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль Сауд договорился с президентом США Дональдом Трампом и подтвердил возможность использовать резервы страны для повышения добычи нефти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

«Лидеры подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран. Лидеры согласились, что сбалансированность мирового нефтяного рынка необходима для обеспечения доступа к надежной и доступной энергии людям по всему миру», - заявила Сандерс во время брифинга.

Ранее президент США написал в Twitter о том, что король Салман пообещал повысить добычу на два миллиона баррелей. Это заявление было не совсем точным, пояснили в Белом доме.

На самом деле правитель Саудовской Аравии согласился с Трампом в вопросе о необходимости работать с дефицитом топлива на рынке и подтвердил, что его страна обладает резервами для повышения уровня нефтедобычи. Король Салман пообещал президенту США планомерно использовать их для поддержания стабильности рынка, однако не обещал немедленного начать добывать на два миллиона баррелей нефти больше.