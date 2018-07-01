Умер фармаколог и Нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

Фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине из Швеции Арвид Карлссон ушел из жизни в возрасте 95 лет. О смерти Карлссона сообщили его коллеги, с которыми ученый совместно работал в Сальгренской академии.

Доцент Агнета Хольменг рассказала, что Карлссон был выдающимся фармакологом. Она добавила, что на его счету числятся несколько крупных открытий, которые «привели к большим изменениям качества жизни миллионов пациентов».

В 2000-м году Карлссон получил награду Альфреда Нобеля за открытия в сфере функционирования коры головного мозга, которые в значительной степени помогли в установке диагнозов неврологических и психических заболеваний.