Выдающийся писатель Александр Солженицын был прав, когда в 1978 году произнес речь, в которой предрек скорый «нравственный раскол» в обществе. Об этом заявил глава Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон в своей статье для American Thinker.

Он уточнил, что, говоря о «нравственном расколе», Солженицын подразумевал, что человек стремится лишь к накапливанию материальных благ, что, по мнению писателя, приводит к «нравственной нищете».

Герберт Лондон соглашается с писателем, отмечая, что современное западное общество не волнует ничего, кроме денег. Это служит причиной того, что такие весомые награды, как Пулитцеровская и Нобелевская премии достаются таким деятелям искусства, как рэпер Кендрик Ламар или музыкант Боб Дилан. По мнению Лондона, это является «полным крахом нравственных стандартов».