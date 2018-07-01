В министерстве обороны Украины объяснили провал на «танковом биатлоне»

В министерстве обороны Украины считают, что причиной неудачи национальной команды танкистов на соревнованиях в Германии стала не техническое состояние танков «Оплот», а неопытность экипажа. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Сами состязания под названием Strong Europe Tank Challenge, являющиеся европейским аналогом российского «Танкового биатлона», прошло в Германии на полигоне рядом с городом Графенвер. Украина заняла последнее, восьмое место, в связи с чем в Киеве создали комиссию по расследованию обстоятельств неудачного выступления.

«Возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, поскольку сам танк раньше показывал себя только с хорошей стороны… Восьмое место является очень плохим результатом», - рассказал источник издания из минобороны Украины.

Однако существует и другое мнение. Источник из партии «Батькивщина» заявил в беседе со СМИ, что подготовка экипажа не имеет отношения к неудаче, а причиной провала является системной деградацией военной приемки в стране из-за коррупции. Украину на соревнованиях подвела поставка некачественных комплектующих для «Оплотов», отметил собеседник издания.

Ранее в Сети появилась запись, на которой запечатлено, как работает танк Т-84 «Оплот» на европейских соревнованиях. На записи видно, как пушка боевой машины буквально ходит ходуном при включенном двигателе, исключая возможность прицеливания. Видео сопровождается эмоциональными жалобами солдат на состояние танка.