МИД РФ призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире

МИД РФ прокомментировал призывы Госдепа к Евросоюзу остановить реализацию проекта «Северный поток - 2».

По мнению заместителя министра иностранных дел Александр Грушко, страны Европы понимают, что Россия является гарантом энергетической безопасности, в то время как США не могут предоставить им эквивалентное количество сырья.

Он отметил, что некоторые страны нарочито политизируют экономическое сотрудничество, стараясь извлечь из этого собственную выгоду.

«Необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», - цитирует Грушко РИА Новости.

Напомним, ранее в США заявили о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». В Госдепе добавили, что в настоящий момент европейские страны имеют такую возможность.