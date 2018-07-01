Украинцам прибавили пенсию на 2,3 доллара

С первого июля 2018 года украинские пенсионеры получат повышение пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера страны Павла Розенко.

Прибавка к пенсии составит 2,3 доллара, или около 140 рублей. Повышение выплат произошло в соответствии с законом о государственном бюджете на 2018 года.

По словам Розенко, изменение в выплатах коснется примерно миллиона украинцев. Минимальная пенсия в стране, таким образом, достигнет 55 долларов в месяц, или около 3450 рублей.

Как вице-премьер-министр, правительство не намерено останавливаться на достигнутом и следующее повышение пенсии в стране состоится в декабре. Тогда власти намерены вновь увеличить выплаты на сумму примерно в два доллара, доведя минимальный размер пенсии до 57 долларов в месяц.