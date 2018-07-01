Новый Samsung Galaxy S10 получит долгожданную особенность
Обладатели новой модели смогут полностью отказаться от использования персонального компьютера.
Фото: Joan Cros / ZUMAPRESS / Globallookpress
Компания Samsung работает над созданием нового флагманского смартфона Galaxy S10, передает Akket.
Отмечается, что устройство получит функции, о которых давно просили пользователи гаджетов компании.
Так, новый Galaxy S10 может стать полноценной заменой персонального компьютера благодаря специальной док-станции. Смартфон нужно будет лишь подключить к монитору, мыши и клавиатуре.
Помимо этого, аппарат будет оснащен тройной камерой и сканером отпечатка, который будет встроен непосредственно в экран телефона. Пользователь сможет сам выбирать удобный ему способ разблокировки: с помощью системы распознавания лица или отпечатка большого пальца.
Также сообщается, что специалисты работают над усовершенствованием батареи устройства.