Новый Samsung Galaxy S10 получит долгожданную особенность

Компания Samsung работает над созданием нового флагманского смартфона Galaxy S10, передает Akket.

Отмечается, что устройство получит функции, о которых давно просили пользователи гаджетов компании.

Так, новый Galaxy S10 может стать полноценной заменой персонального компьютера благодаря специальной док-станции. Смартфон нужно будет лишь подключить к монитору, мыши и клавиатуре.

Помимо этого, аппарат будет оснащен тройной камерой и сканером отпечатка, который будет встроен непосредственно в экран телефона. Пользователь сможет сам выбирать удобный ему способ разблокировки: с помощью системы распознавания лица или отпечатка большого пальца.

Также сообщается, что специалисты работают над усовершенствованием батареи устройства.