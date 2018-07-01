Главный по делам США в Азии дипломат уходит в отставку

Американский дипломат Сьюзан Торнтон, которая исполняла обязанности помощника государственного секретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, уходит в отставку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Торнтон на протяжении 25 лет служила в Государственном департаменте, сменив за карьеру множество стран в различных сложных регионах. В Азии она была куратором по дипломатической работе с важными для Штатов государствами, в том числе с КНДР и Китаем.

«Мы благодарны за ее службу на протяжении более двух с половиной десятилетий в нашем департаменте, включавшую многочисленные сложные задания по всему миру», - сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что руководитель дипломатической миссии США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку и покинул рабочее место в знак протеста против высказываний и политики президента США Дональда Трампа. Как отметил сам посол, он никогда не думал, что за время службы под началом шести разных президентов его карьера в итоге дойдет до такого момента.