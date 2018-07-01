В России 1 июля вступают в силу новые поправки в ПДД

С первого июля текущего года в России начинает действовать новая редакция ПДД, в которую вошли дополнительные знаки. Так, в стране появятся специальные предупреждения, ограничивающие въезд на неэкологическом транспорте.

Решение ввести дополнительные знаки были приняты для того, чтобы предотвратить въезд автомобилей с повышенными выбросами в районы со сложным экологическим положением.

Исполнение ПДД будет контролироваться сотрудниками ДПС и дорожными камерами, а за их несоблюдение автонарушителям грозит штраф.