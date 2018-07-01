В Госдуме прокомментировали слова Трампа о признании Крыма

Председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на слова Трампа о признании Крыма. По мнению политика, таким образом, американский президент создает благоприятный фонд для будущей встречи, который состоится между главами США и России.

Слуцкий добавил, что Трамп по-прежнему остается заложником внутриполитической ситуации США, однако его слова стоит расценивать как благоприятный знак.

«Эмоционально Трамп готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США, а его продекларированное желание «поладить с президентом Путиным» не является только лишь фигурой речи», - отметил депутат.

Тем не менее, как подчеркнул Слуцкий, подобные заявление американский лидер делал и ранее, вот только сразу же за ними «последовали беспрецедентные антироссийские санкционные меры, а уровень наших двусторонних отношений достиг своей самой низшей точки за всю их историю».

Напомним, 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Хельсинки