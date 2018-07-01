Названа самая быстро вымирающая страна в мире

Население Болгарии стало ниже цифры в семь миллионов человек. Об этом сообщает портал Bgnews со ссылкой на данные Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

«Болгария в клинической демографической смерти, она умирает… Мы самая быстро исчезающая нация в мире», - приводит издание комментарий болгарского академика Петра Иванова.

Для сравнения в материале приводятся цифры по населению Болгарии в 1946 году и в 1985 году. В первом случае в стране проживало 7 029 249 человек, то есть, демографическая ситуация даже сразу после разрушительной Второй мировой войны была лучше, чем сейчас.

В 1985 году в Болгарии жили 8 948 649 человек, почти девять миллионов. Эта цифра стала пиковой для страны. Таким образом, за 33 года население сократилось с девяти до семи миллионов.