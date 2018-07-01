СМИ: советник Трампа тайно встретился с евроскептиками в Британии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел тайную встречу со сторонниками Brexit в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Telegraph.

По данным газеты, советник Трамп прибыл в Британию с неофициальным визитом. В ходе переговоров, о которых не было известно прессе, Болтон якобы обсудил с евроскептиками вопрос выхода страны из Евросоюза и американо-британские отношения после этого события.

Уточняется, что встреча длилась более часа, и Болтон на ней выступал как сторонник ускорения Brexit. После выхода страны из Евросоюза советник Трампа пообещал со стороны США ускорение по заключению торговой сделки с Лондоном.

Ранее Джон Болтон прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путин. В числе прочего, стороны договорились о будущем саммите России – США, который состоится в Хельсинки 16 июля.