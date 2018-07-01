На Украине рассказали, как превратить ВСУ в «самую мощную армию Европы»

Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук в эфире телеканала Zik заявил, что украинская армия имеет потенциал для того, что стать сильнейшей во всей Европе.

Он отметил, что главная проблема ВСУ кроется в коррупции. Так, «миллионы гривен» регулярно вывозятся из страны через оффшоры, в то время как украинские власти могли бы потратить эти деньги на модернизацию армии.

Костанчук добавил, что при правильном распределении бюджета ВСУ ни чуть бы не уступала армии Франции, Германии и других сильных европейских стран.

Ранее Петр Порошенко заявил, что новые власти Украины превратили ВСУ в одну из самых эффективных армий мира.