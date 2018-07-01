На Украине рассказали, как превратить ВСУ в «самую мощную армию Европы»
Экс-участник операции в Донбассе поделился мнением, как превратить ВСУ в самую мощную военную структуру среди европейских стран.
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук в эфире телеканала Zik заявил, что украинская армия имеет потенциал для того, что стать сильнейшей во всей Европе.
Он отметил, что главная проблема ВСУ кроется в коррупции. Так, «миллионы гривен» регулярно вывозятся из страны через оффшоры, в то время как украинские власти могли бы потратить эти деньги на модернизацию армии.
Костанчук добавил, что при правильном распределении бюджета ВСУ ни чуть бы не уступала армии Франции, Германии и других сильных европейских стран.
Ранее Петр Порошенко заявил, что новые власти Украины превратили ВСУ в одну из самых эффективных армий мира.