Трамп призвал к депортации мигрантов без суда
По признанию президента, законы США по миграции являются самыми глупыми во всем мире.
Фото: Ting Shen / imago stock&people / Globallookpress
Американский президент Дональд Трамп заявил, что все мигранты, прибывшие в США и не имеющие на то официальных оснований, должны быть сразу же выдворены из страны без какого-либо судебного разбирательства.
«Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно, чтобы в течение долгих лет не проходить через процедуры юридического маневрирования», - отметил Трамп в своем Twitter.
Глава США добавил, что миграционные законы, действующие в настоящие момент в стране, являются «самыми глупыми в мире».
Ранее сообщалось, что свое несогласие с проводимой американским президентом политикой выразила первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп.