Трамп призвал к депортации мигрантов без суда

Американский президент Дональд Трамп заявил, что все мигранты, прибывшие в США и не имеющие на то официальных оснований, должны быть сразу же выдворены из страны без какого-либо судебного разбирательства.

«Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно, чтобы в течение долгих лет не проходить через процедуры юридического маневрирования», - отметил Трамп в своем Twitter.

Глава США добавил, что миграционные законы, действующие в настоящие момент в стране, являются «самыми глупыми в мире».

Ранее сообщалось, что свое несогласие с проводимой американским президентом политикой выразила первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп.