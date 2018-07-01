Мужчина трижды пытался подкупить полицейского, чтобы депортировать бывшую жену

Гражданин США, проживающий в Портленде, Орегон, трижды предпринимал попытки подкупить сотрудника иммиграционной службы США, чтобы тот депортировал его бывшую жену, а также дочь.

Американский суд обвинил мужчину в попытках подкупа должностного лица, однако еще не обнародовал, какое избрал наказание.

По данным суда, мужчина дважды предлагал заплатить три тысячи долларов, а чуть позже повысил сумму взятки до четырех.

Причины, по которым гражданин США пошел на преступление, не раскрываются. Однако известно, что незадолго до этого его супруга подала на развод.